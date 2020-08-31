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В Ивано-Франковске сотни людей вышли на акцию против жесткого карантина: фото

31 августа, 12:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Протестующие требовали не оставлять их без работы

В Ивано-Франковске, который попал в "красную" карантинную зону, сотни людей вышли на акцию протеста, требуя не лишать их работы, а детей – возможности ходить в школы.

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Как сообщает Galka, митинг проходил у стен областной государственной администрации. Участники протеста требовали не допустить введения жесткого карантина.

Некоторые держали в руках плакаты "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу есть", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

Так, одна из участниц протеста, предпринимательница Руслана Загайкевич заявила, что из-за карантина развалилась организованная ею школа восточного танца.

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"Дети сидят дома, не занимаются. Школы как таковой не стало. Как предприниматель, я много потеряла времени за период карантина, налоги нереально собрать. К тому же я, как фитнес-тренер, вижу, что из-за перерыва мои клиенты теряют форму и здоровье", – сказала она.

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В свою очередь, преподаватель Богдан Когуч выступил против дистанционного обучения: "Мы просто обманываем сами себя. Почему везде открыты школы, а на западе закрыты? Хотим работать в нормальном режиме".

Против дистанционного обучения выступила и преподаватель музыкальной школы Наталья Довбенко, которая заявила, что учителя готовы к работе в реалиях коронавируса.

"Чтобы наши дети нормально учились, а Украина развивалась, нужно, чтобы они были в социуме. Мы должны работать в нормальном режиме. Работать дома на телефоне очень сложно. Детей на самом деле много желающих прийти в школу", – подчеркнула педагог.

Напомним, в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Ивано-Франковск карантин протест акция протеста красная зона
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