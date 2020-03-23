В Ивано-Франковске умерла женщина: подозревают коронавирус

По словам мэра города, умершей было 65 лет, и наличие вируса у нее пока не подтвердили

В Ивано-Франковске врачи зафиксировали смерть пожилой женщины, у которой подозревают инфицирование коронавирусом.

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видео обращении на Facebook, умершей было 65 лет, она жила в пригороде Ивано-Франковска.

"Сегодня (23 марта – Ред.) женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", - заявил градоначальник.

Марцинкив призвал горожан ответственно относиться к своему здоровью, а также к здоровью других людей.

Мэр добавил также, что в этот же день в одну из местных поликлиник пришел человек с "плохими симптомами" и подозрением на коронавирус – его срочно госпитализировали вместе с семьей.

В настоящее время врачи изучают контакты этого пациента.

"Не затягивайте, когда уже двусторонняя пневмония, когда уже сложная форма. Есть возможность обращаться в онлайн-режиме на горячую линию", – резюмировал Марцинкив.

Ранее известный врач Евгений Комаровский поделился своими впечатлениями от того, как украинцы выполняют требования карантина. По словам доктора, у него сложилось впечатление, что пожилые люди решили помочь Пенсионному фонду и игнорируют требования медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

Также мы писали, как чувствуют себя больные коронавирусом в Черновцах.

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