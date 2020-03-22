В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.
Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Между тем, чтобы сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран, в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения (ЧП).
В Украине с 12 марта и минимум по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.
В свою очередь, 22 марта президент Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами о предотвращении распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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