"Это просто апокалипсис!": Комаровский прокомментировал поведение украинцев на карантине

Врач возмутился тем, что люди игнорируют меры предосторожности

Украинцы, особенно из "групп риска", в том числе пенсионеры, игнорируют карантин, объявленный из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский, сообщает издание "Гордон".

"Каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности. Но общее впечатление, что это слова в пустоту", - сказал он.

В то же время, врач поделился своими наблюдениями: "Когда выходишь на улицу и видишь безумное количество бабушек и дедушек, которым не сидится по домам, такое впечатление, что они решили наконец-то облегчить работу Пенсионного фонда".

Реклама

Комаровский добавил, что в областных центрах Украины могут обеспечить аппаратами искусственной вентиляции легких менее 50 человек (дыхательная недостаточность, при которой пациентов подключают к ИВЛ, – одно из самых тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции).

"В большинстве областных центров Украины 50 пациентов, нуждающихся в ИВЛ, – это коллапс системы здравоохранения. Поэтому у нас есть один путь – сохранить стариков и группы риска", - подчеркнул врач.

Медик добавил, что необходима строжайшая социальная изоляция и строжайший карантин.

"Но при этом каждый день – супермаркеты с кучей бабушек и дедушек. На фоне закрытого метро, переполненных маршруток, где люди – как селедки в бочке, – это же просто апокалипсис!" – резюмировал он.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, как чувствуют себя больные с коронавирусом в Черновцах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама