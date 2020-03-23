Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

"Это просто апокалипсис!": Комаровский прокомментировал поведение украинцев на карантине

23 марта, 14:53

Руслан Ровик

Врач возмутился тем, что люди игнорируют меры предосторожности

Украинцы, особенно из "групп риска", в том числе пенсионеры, игнорируют карантин, объявленный из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский, сообщает издание "Гордон".

"Каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности. Но общее впечатление, что это слова в пустоту", - сказал он.

В то же время, врач поделился своими наблюдениями: "Когда выходишь на улицу и видишь безумное количество бабушек и дедушек, которым не сидится по домам, такое впечатление, что они решили наконец-то облегчить работу Пенсионного фонда".

Реклама

Комаровский добавил, что в областных центрах Украины могут обеспечить аппаратами искусственной вентиляции легких менее 50 человек (дыхательная недостаточность, при которой пациентов подключают к ИВЛ, – одно из самых тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции).

"В большинстве областных центров Украины 50 пациентов, нуждающихся в ИВЛ, – это коллапс системы здравоохранения. Поэтому у нас есть один путь – сохранить стариков и группы риска", - подчеркнул врач.

В тренде
Как сделать медицинскую маску дома: три простых лайфхака (видео)

Медик добавил, что необходима строжайшая социальная изоляция и строжайший карантин.

"Но при этом каждый день – супермаркеты с кучей бабушек и дедушек. На фоне закрытого метро, переполненных маршруток, где люди – как селедки в бочке, – это же просто апокалипсис!" – резюмировал он.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, как чувствуют себя больные с коронавирусом в Черновцах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин врач Комаровский коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Праздник 40 святых: традиции и ритуалы
Праздник 40 святых: традиции и ритуалыFun
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Картина карантина: что творится в супермаркетах
Картина карантина: что творится в супермаркетахУкраина
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в Украине
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в УкраинеПолитика
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...