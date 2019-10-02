Эксклюзив: В клетках на Прикарпатье нашли изможденных медведей

Корреспонденты «Сегодня» обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными

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Корреспонденты "Сегодня" в Ивано-Франковской области обнаружили трех изможденных медведей. Животные оказались рядом с плантациями конопли, которые ранее обнаружила полиция.

Стражи порядка уже расследуют уголовное производство по факту обнаруженных четырех гектаров каннабиса. Всего было найдено конопли на сумму около 50 миллионов евро.

Пока идет следствие, на территории, принадлежащей тому же собственнику, в ужасных условиях содержали медведей.

Подойти к клеткам съемочной группе "Сегодня" удалось ночью, вместе с зоозащитниками. Ворота открыл сторож.

"А кто владелец этих медведей, скажите, пожалуйста? – Тот, что наркотики…", – ответил мужчина.

Журналисты и экозащитники для "знакомства" с животными захватили несколько мешков моркови и тыквы. Оказалось – не зря. Видно, что животных недокармливают. Сторож – пока единственный, у кого есть ключ от клеток.

"Это Василий, самый слабый был в субботу, я думал, что ему уже будет капец. А это Тайсонятко, а это – Василинка", – рассказывает сторож о медведях.

Размер клетки – несколько метров. Медведи буквально топчутся друг по другу. Животные жадно набрасываются на привезенные подарки.

На полу небольшого подсобного помещения – ведра с испорченными ресторанными объедками.

"Вот это соя намоченная, а это отходы. Вот это – кухня, а вот где я варил кашу", – рассказывает сторож.

Медведи – популярный и дорогой товар. Шкура косолапого на черном рынке стоит более тысячи евро. А еще медведей покупают для ресторанов или станций притравки охотничьих собак. Где сейчас предприниматель-фигурант наркотического скандала, полиция не разглашает, ссылаясь на тайну следствия. А за медведей якобы отвечает его дочь.

"Мы хотим с вами пообщаться по поводу медведей. – Я не даю интервью никакого", – ответила женщина на телефонный вопрос журналистов "Сегодня".

Днем на территорию, где содержатся медведей пройти нельзя, ворота закрыты. Однако оставить животных без еды и защиты "Сегодня" не могут, и звонят в полицию. Полицейские приезжают за считанные минуты.

"Это территория – частная собственность. Без разрешения суда мы не имеем права попасть на территорию, мы пишем заявление, в дальнейшем будет проводиться проверка", – говорит полицейский.

Заявление "Сегодня" написали, попросив разобраться, почему здесь жестоко обращаются с животными. На прощание взяли номер телефона.

Полицейские ухали, а Василий, Василиса и Тайсон остались. "Сегодня" надеются, что ненадолго.

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