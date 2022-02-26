В Луцке начали изготавливать коктейли "Молотова" для оккупантов

Минимальный план по изготовлению на ближайшее время – 5000 единиц

Луцк централизованно стал производить коктейли «Молотова». Фото: коллаж "Сегодня"

В Луцке приступили к централизованному изготовлению коктейлей "Молотова".

Об этом сообщает городской голова Луцка Игорь Полищук.

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"Минимальный план по изготовлению на ближайшее время – 5000 единиц. Место централизованной выдачи и дополнительная информация – позже", – уточняет мэр.

Полищук также поблагодарил крупные предприятия за массовое изготовление противотанковых "ежей". По его словам, цель города – 500 противотанковых "ежей" для полной блокады города от бронетехники и танков.

Народное оружие против оккупанта – рецепт "Коктейля Молотова"

Украинцам, на которых в ночь на 24 февраля вероломно напали войска Российской Федерации, ничего другого не остается, как защищать свои семьи, свои дома и свою Родину всеми подручными средствами. "Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, дает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", – было сказано в одном из обращений Минобороны Украины.

Еще с момента Революции Достоинства зажигательная смесь коктейль "Молотова" оказалась самым эффективным средством для простых людей. Его можно изготовить в домашних условиях. Для этого необходимо:

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стеклянная бутылка желательно из-под шампанского, виски или вина;

любой бензин в пропорции 2/3;

машинное масло в пропорции 1/3;

тряпка из хлопка.

Среди эффективных добавок:

измельченный пенопласт;

мелкие гвозди.

Бутылка заполняется коктейлем всего на 2/3, чтобы оставить место для испарений. Она плотно затыкается тряпкой, которая выполняет роль фитиля, и которую в момент атаки нужно будет поджечь. Перед поджиганием необходимо обязательно проверить, что фитиль плотно "сидит" в бутылке, чтобы тряпка не вылетела в момент броска.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").