В Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных

"Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство

Фото: facebook.com/lutskpolice.

В Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/837/781/5c883778159b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/837/781/5c883778159b8.jpg 2019-03-13T00:49:00+02:00 Запад "Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство

В Луцке группа молодых людей 11 марта нацепила резиновый фаллоимитатор на полицейский автомобиль. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Эта группа целый день развлекалась подобным образом: подбегала к машинам, цепляла игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео.

Когда же они решили "пошутить" с полицейскими, инспектор мгновенно задержал одного из нарушителей. Затем были задержаны и его сообщники.

"Заводиле" группы 21 год, он ранее имел проблемы с законом. Ему грозит уголовное преследование за хулиганство.

"С другими ребятами, среди которых были и несовершеннолетние, проведена усиленная профилактическая беседа, отдельно поговорили с родителями. Также им рекомендовали пройти осмотр у врачей – специалистов соответствующего профиля, чтобы избежать различных отклонений в дальнейшем", – отмечают в полиции.

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