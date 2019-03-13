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В Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных

Сегодня, 00:49

"Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство

Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice.
В Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/837/781/5c883778159b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/837/781/5c883778159b8.jpg Запад "Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство

В Луцке группа молодых людей 11 марта нацепила резиновый фаллоимитатор на полицейский автомобиль. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Эта группа целый день развлекалась подобным образом: подбегала к машинам, цепляла игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео.

Когда же они решили "пошутить" с полицейскими, инспектор мгновенно задержал одного из нарушителей. Затем были задержаны и его сообщники.

"Заводиле" группы 21 год, он ранее имел проблемы с законом. Ему грозит уголовное преследование за хулиганство.

"С другими ребятами, среди которых были и несовершеннолетние, проведена усиленная профилактическая беседа, отдельно поговорили с родителями. Также им рекомендовали пройти осмотр у врачей – специалистов соответствующего профиля, чтобы избежать различных отклонений в дальнейшем", – отмечают в полиции.

Ранее мужчина решил в самолете поиграть в террориста и пожалел об этом. Йогведанта Поддара задержали на борту самолета после того, как он напугал других террористической шуткой, которую опубликовал в соцсети Snapchat.

Напомним, 30 розыгрышей, которые всколыхнули все человечество.

Кроме этого. мы писали о том, что отец придумал для детей "самый интересный розыгрыш".

А в Ровенской области задержана шутница, которая сообщила о заминировании кирпичного завода в селе Курозваны. Туда 40-летнюю женщину не взяли на работу:

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Тег авто, розыгрыш, полиция, Луцк, хулиганство, шутка, фаллоимитатор

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