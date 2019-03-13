В Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных
"Заводиле" группы грозит уголовное преследование за хулиганство
В Луцке группа молодых людей 11 марта нацепила резиновый фаллоимитатор на полицейский автомобиль. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба патрульной полиции Волынской области.
Эта группа целый день развлекалась подобным образом: подбегала к машинам, цепляла игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео.
Когда же они решили "пошутить" с полицейскими, инспектор мгновенно задержал одного из нарушителей. Затем были задержаны и его сообщники.
"Заводиле" группы 21 год, он ранее имел проблемы с законом. Ему грозит уголовное преследование за хулиганство.
"С другими ребятами, среди которых были и несовершеннолетние, проведена усиленная профилактическая беседа, отдельно поговорили с родителями. Также им рекомендовали пройти осмотр у врачей – специалистов соответствующего профиля, чтобы избежать различных отклонений в дальнейшем", – отмечают в полиции.
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