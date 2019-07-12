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В польском Вроцлаве прервали марш националистов, выкрикивавших антиукраинские лозунги

12 июля, 12:23

После того, как полиция заявила о прекращении марша, один из участников выкрикивал, что это все провокация

Фото: Укринформ

Местные власти Вроцлава прервали манифестацию польских националистов к годовщине Волынской трагедии, в связи с антиукраинскими лозунгами.

После часового марша нескольких десятков националистов, который сопровождался лозунгами на фоне национальной ненависти, власти города решили его запретить, сообщает radio Zet.

Перед маршем организаторы, в частности бывший священник и лидер местных футбольных фанатов, не скрывали, что его целью является "чествование мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убила и не вывезла в Сибирь советская власть, а которых убили украинцы во время кровавого воскресенья".

После объявления полицией решения о прекращении манифестации бывший священник Мендляр выкрикивал, что это является провокацией и ничего плохого не было сказано. Он отмечал, что на Волыни умерли поляки, а им закрывают рот, потому что "бандеровцев они называют украинцами".

Полиция проверила документы у участников манифестации и будет анализировать все записи и высказывания участников собрания на предмет ксенофобии и национальной нетерпимости.

Как известно, во Вроцлаве проживает одна из самых многочисленных украинских общин, в городе также действует уполномоченный мэра по вопросам жителей украинского происхождения.

Ранее министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.

Кроме этого, президент Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти, в части, касающейся интересов Украины.

А  польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что народы Польши и Украины могут примириться, при некоторых условиях.

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Тег националисты, марш, поляки, волынская резня

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Источник:

Укринформ

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