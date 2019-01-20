В Ровенской области мотоцикл насмерть сбил мужчину

От полученных травм 71-летний пешеход скончался в больнице

Фото: ГУНП в Ровенской области.

В Ровенской области мотоцикл насмерть сбил мужчину //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/44f/f4f/5c444ff4f2b0c.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/44f/f4f/5c444ff4f2b0c.jpg 2019-01-20T12:55:00+02:00 Запад От полученных травм 71-летний пешеход скончался в больнице

В Ровенской области мотоцикл сбил 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУНП области.







ДТП произошло 19 января на трассе "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" в селе Старая Николаевка. Как выяснилось, 18-летний водитель "МТ" не справился с управлением, и мотоцикл сбил 71-летнего местного жителя, который двигался по краю дороги.

В результате наезда пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Но медикам не удалось спасти жизнь мужчины: от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.

Сам водитель также пострадал: ему диагностировали закрытый перелом предплечья. Кроме того, у юноши обнаружили запах алкоголя.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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