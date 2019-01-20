В Ровенской области мотоцикл насмерть сбил мужчину
От полученных травм 71-летний пешеход скончался в больнице
В Ровенской области мотоцикл сбил 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло 19 января на трассе "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" в селе Старая Николаевка. Как выяснилось, 18-летний водитель "МТ" не справился с управлением, и мотоцикл сбил 71-летнего местного жителя, который двигался по краю дороги.
В результате наезда пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Но медикам не удалось спасти жизнь мужчины: от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.
Сам водитель также пострадал: ему диагностировали закрытый перелом предплечья. Кроме того, у юноши обнаружили запах алкоголя.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области мотоцикл насмерть сбил мужчину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал
Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров
В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников
Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП