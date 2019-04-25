В Ровенской области мужчина "испытывал" гранатомет: оторвало пальцы

Пострадавший объяснил, что взял РПГ у неизвестных, будучи членом праворадикальной организации

Фото: Нацполиция

В селе Ставки Ровенской области в результате разрыва боеприпаса травмировался местный житель.

Установлено, что компания товарищей во дворе дома после проведения огородных работ, распивали алкогольные напитки. В это время, 31-летний домовладелец принес реактивный противотанковый гранатомет и по неосторожности, выстрелил. Боеприпас взорвался на территории соседнего частного земельного участка.

Взрывной волной мужчине оторвало пальцы руки. Его каретой скорой помощи доставили в травматологическое отделение больницы.

Уже в отделении медучреждения пострадавший объяснил полицейским, что получил РПГ от неизвестных несколько лет назад, будучи членом праворадикальной организации.

По факту небрежного обращения с боеприпасами, что привело к травмированию, следователи начали досудебное расследование, по частям 1 статьи 263 и статьи 264 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют информацию о происхождении боеприпаса и устанавливают лиц, причастных к этому событию.

Напомним, недавно пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что в Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Также мы писали, что Тернополе прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина:

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