В Ровенской области открыли современную спортплощадку

Строительство площадки велось за деньги общины и государственной бюджетной программы

В Ровенской области открыли современную спортплощадку 2019-03-26T18:02:00+02:00 Запад Строительство площадки велось за деньги общины и государственной бюджетной программы

В Ровенской области для жителей отдаленного села открыли современную спортивную площадку – она была построена на 50% за деньги местной общины, и еще на 50% – за средства государственной бюджетной программы.

В селе Миляч за год возвели площадку стоимостью 1,8 миллиона гривен. На торжественное открытие прибыла супруга президента Марина Порошенко. По ее словам, этот объект, как и сотни других по всей Украине – яркий пример успехов децентрализации.

"Чтобы наши спортсмены побеждали в престижных футбольных матчах в Европе и в мире, нужно, чтобы такие площадки открывались в Украине. Вот такая развитая спортивная инфраструктура сегодня стала реальностью благодаря внедрению реформы децентрализации", – подчеркнула она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области активно ремонтируют больницы. Ранее сообщалось, что в Харьковской области принято решение в приоритетном порядке отремонтировать трассу Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, соединяющую Харьковскую и Днепропетровскую области, которую капитально не ремонтировали 50 лет. Такое решение было принято на плановом заседании дорожных служб, ученых и представителей областной власти, которое прошло в Харькове при председательстве главы ОГА Юлии Светличной.

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