В Ровно часть школ и детсадов останутся без тепла – что случилось

В Ровно в четверг, 20 января, несколько жилых домов, школ, детских садов и больниц останутся без отопления. Это связано со строительством тепловой генерации на улице Макарова.
Об этом сообщили в пресс-службе "Ровнотеплоэнерго".
Где не будет тепла?
С 10:00 до 15:00 ограничат подачу тепла в дома:
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- по улице Соборной от дома 257 к дому 448 (по обе стороны улицы);
- по улице Вербовой от дома 2 до дома 93 (по обе стороны);
- по улице Макарова от дома 26 до дома 58;
- по улице Млиновской от дома 29 до дома 41;
- по улице Князя Острожского от дома 2 до дома 22;
- по улице Юбилейная от дома 3 к дому 11;
- по улице Королева от дома 4 до дома 23 (по обе стороны);
- по улице Гурия Бухала (бывшая 6-я Гвардейская) дома 1 и 2.
Также теплоснабжение ограничат в:
- школах по номерам 3, 8, 19, 23;
- дошкольных детских учреждениях по номерам 33, 39, 40, 42, 44;
- ЦПМСП №3.
Украинцы могут вдвое сэкономить на отоплении: как уменьшить платежки
Уже в этом году в Украине стартует реформа термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. По этой программе собираются утеплить 5 тыс. многоквартирных домов, около 3% от всего жилого фонда такого типа.
Как рассказал совладелец марки-производителя материалов для утепления Сергей Лищина, теплоизоляция позволяет экономить на отоплении зимой и охлаждении помещений летом до 50% ресурсов.
По его словам, без термомодернизации многоэтажки тратят около 120 кВт*ч на 1 кв. м. По тарифу 1,68 грн/кВт*ч это 900 тыс. грн в год. А с ней – около 60 кВт*ч, или 450 тыс. грн в год. То есть экономия только на одном здании составляет более 450 тыс. грн в год, считает эксперт.
"В частном доме это вопрос цены. Есть понимание, что повышать энергоэффективность нужно. Но средств не всегда хватает", – объяснил Лищина.
Важно, чтобы утеплялся весь жилой дом, а не конкретная квартира. Поскольку платежка не станет меньше, лишь станет немного теплее в жилье. Для того, чтобы полностью утеплить многоэтажку, необходимо ОСМД (ОСББ. – Ред.).
Эксперт считает, что система экономической термомодернизации принесет экономический результат лишь в случае, если к ней подходить системно, на уровне государства.
"В ЕС оценили эффект от дальнейшей модернизации жилищного фонда на 15% в 100 млн евро к 2030 году. У нас за счет крайне неэкономного способа содержания жилого фонда и практики "отопления космоса" эффект будет еще выше", – говорит Лищина.
В свою очередь в Кабмине подсчитали, что экономия газа для отопления таких домов в итоге составит 20-30%.
"Нужно минимум 20-30 лет для того, чтобы модернизировать весь жилой фонд, если двигаться темпами по 3% от общего количества домов в год", – считает исполняющий обязанности главы Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.