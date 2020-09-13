В Ровно дети в полночь поздравили учителя с днем рождения: соседи вызвали полицию (видео)

В Ровно ученики выпускного класса СОШ №1 решили первыми поздравить своего руководителя с днем рождения. Дети с тортом и музыкой пришли в полночь к дому преподавателя.

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Видео опубликовал сам учитель Андрей Малиновский на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Как сообщает "Радиотрек", ученики пришли к многоэтажке на улице Небесной Сотни. Дети встретили Малиновского возле подъезда с тортом, включив песню группы "Руки вверх!" "18 мне уже".

Поскольку поздравление именинника было довольно громким, соседи пожаловались на шум и вызвали патрульных. Однако никого не задержали.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Свободы активизировались ночные гонщики, жители столицы жаловались на шум от их автомобилей. Один из депутатов предложил организовать ночное патрулирование проспекта Свободы, чтобы пресечь гонки.

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Кроме того, "Сегодня" объясняли, что делать, если за стеной кричат или делают ремонт в неустановленное время. Уровень шума не должен превышать нормы: 55 децибел днем и 45 – в ночное время. В противном случае вызывайте полицейских и в их присутствии измерьте звук прибором шумомером.

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