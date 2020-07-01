В Ровно медики записали тревожное видеообращение в связи со вспышкой коронавируса

В Ровно врачи записали видеоролик, в котором выражают обеспокоенность вспышкой коронавируса. Как следует из слов одного из врачей, по крайней мере одна больница в городе переполнена пациентами, зараженными опасной инфекцией. По словам другого медика, в течении недели в Ровно зафиксировано в три раза больше случаев заражения COVID-19, по сравнению с таким же периодом ранее.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", – сказал Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Правительство уже готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Также "Сегодня" сообщали, что, по данным министерства здравоохранения, в некоторых областях Украины могут усилить карантин.

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