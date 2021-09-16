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В Ровно молодой мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку – думал, что она взрослая

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 16:38
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По данным полиции, девочка без сопротивления вступила в половую связь с 22-летним мужчиной
Полиция расследует изнасилование девочки-подростка в Ровно
Полиция расследует изнасилование девочки-подростка в Ровно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно в гостинично-развлекательном комплексе 22-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции.

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Правоохранителям пожаловалась мать подростка. Женщина рассказала, что ночью 13 сентября они находились на территории гостинично-развлекательного комплекса вместе с подружками.

В два часа ночи к пострадавшей подошел малознакомый мужчина и предложил выйти поговорить. Затем на территории комплекса они занялись сексом без всякого сопротивления девочки. Задержанный заявил, что не понял, сколько лет было избраннице.

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По факту совершения сексуальных действий в отношении ребенка младше 14 лет, независимо от его добровольного согласия, мужчине сообщили о подозрении. Следователи будут требовать у суда назначить нарушителю круглосуточный домашний арест.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Теперь ему грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.

Каждая пятая девочка страдала от сексуального насилия

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что в течение 2020 года в Украине начали 410 уголовных дел в отношении сексуального насилия над детьми, а с начала этого года – еще 70. Однако такое количество производств незначительно, ведь в основном дети не сообщают о насилии.

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"Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка страдает от сексуального насилия до 18 лет. Это ужасная статистика, и она касается не только нашей страны", – сказал он.

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