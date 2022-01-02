В Ровно пьяный водитель насмерть сбил военного (фото)

В Ровно пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. После инцидента виновник скрылся с места аварии.
Об этом сообщает Нацполиция в Ровенской области.
Детали
Известно, что пешеход переходил дорогу в запрещенном месте. Он попал под колеса автомобиля Audi, водитель которого после ДТП скрылся. Однако его впоследствии отыскали правоохранители. Во время задержания водитель и пассажир Audi вели себя агрессивно. У 24-летнего мужчины, находившегося за рулем, обнаружили 2,10 промилле алкоголя.
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Как сообщает "Суспільне", при себе водитель имел удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.
О погибшем
В полиции сообщили, что личность погибшего установили. Им оказался 27-летний военный из города Костополь. Мужчина был в отпуске.
Действия правоохранителей
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Виновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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