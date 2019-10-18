В Ровно сняли на видео подростка, ехавшего по улице на коне между машин

В Ровно сняли на видео подростка верхом на коне. Парень ехал верхом, как полноценный участник дорожного движения, среди других автомобилей. Появление животного немало повеселило владельцев железных "коней".

Напомним, ранее в американском штате Техас ковбой Латан Крамп верхом на лошади заехал в закусочную сети Taco Bell. Соответствующую видеозапись он опубликовал на своих страницах в социальных сетях Instagram и Twitter.

Как отмечают местные СМИ, приезжать в Taco Bell на лошади стало для Крампа уже традицией. Ковбой делает это после участия в родео.

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This is the viral video hahah. Always knew I named him Hollywood for a reason we made the big time pic.twitter.com/kMBCxc1Tg0 — Lathan Crump (@CrumpLathan) 8 августа 2016 г.

Также мы писали о том, как министр внутренних дел США Райан Зинке после своего назначения прибыл на работу в ковбойском костюме верхом на лошади и выложил фотографии в своем Twitter.

"Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни... Признателен теплому приему в МВД этим утром", — прокомментировал министр снимки.

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