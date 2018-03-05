В Ровно студенты построили ледовый городок

За несколько дней из снега слепили шесть десятков скульптур

Ледовый городок со сказочными героями создали студенты аграрного колледжа в Ровно. За несколько дней из снега слепили шесть десятков скульптур. Так по традиции встречают весну учащиеся колледжа.

Чтобы создать сказочного героя, из леса нужно привезти, по крайней мере, грузовик снега. Все делается вручную, разве что, с помощью шпателей А когда скульптура готова – ее разрисовывают краской.

Конкурсом снежных фигур в этом колледже провожают зиму уже четверть века. В последние четыре года соревнования не проводились, но восстановить традицию теперь предложили сами студенты.

"Инициативу проявили они, победителей и скульптуры определяли они, а мы только награждали", – рассказывает Виктор Терновик, директор колледжа.

Самой красивой признали фигуру осьминога. Чтобы изготовить ее, мастерам понадобилось три дня и пять грузовиков снега.

Фигуры будут стоять на территории колледжа, пока не растают. Провести такой конкурс руководство учебного заведения обещает в следующем году.

Напомним, недавно гигантские статуи изо льда создавали во Львове. На главной площади города толпы туристов наблюдали за созданием ледяной красоты.

А в Киеве устроили снежные горки для катания на воздушных подушках (snowtubing), зона детских аттракционов, выставка масштабных снежных фигур, фуд-корты, пять зон с теплыми палатками.

Ранее в пригороде Вашингтона, США, построили ледяной парк аттракционов. За две недели его создали профессиональные скульпторы из Китая. Тематикой парка сделали сюжеты из популярных мультфильмов. Авторы проекта взяли за основу ежегодный фестиваль льда и снега, который проводится в китайской провинции Харбин, и попробовали перенести его частичку в США.