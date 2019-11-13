В Ровно вспыхнул скандал вокруг полковника МВД в отставке

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В Ровно разгорелся скандал вокруг полковника полиции в отставке: внедорожник, в котором находился мужчина, остановили по ориентировке – копам поступила информация о том, что за рулем пьяный водитель.

По данным полиции, в автомобиле нетрезвыми были и трое пассажиров. В ответ на требование предоставить документы они начали ругаться и угрожать расправой.

"Все начали выходить из автомобиля. Полицейские увидели, что есть оружие. И не стали испытывать судьбу, приняли решение всех задержать. Поскольку не просто так пьяные люди выходят из автомобиля и угрожают", – объяснил начальник управления патрульной полиции в Ровенской области Сергей Мерчук.

Также полицейские вызвали подкрепление. Во время задержания у одного из мужчин выпал боевой пистолет. После проверки выяснили, что он – полковник полиции в отставке, уволился в начале года.

Интересна еще одна деталь. У водителя внедорожника на ноге был электронный браслет. За кражу мужчина должен был находиться под домашним арестом. Кроме него, судимость имели еще двое пассажиров.

"Что касается сотрудника МВД, пенсионера, он ведет адвокатскую деятельность. Некоторые из этих пассажиров Range Rover – его клиенты", – сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

Автомобиль доставили на штрафплощадку, пистолет изъяли. Всех четырех пока отпустили. За сопротивление полицейским им грозит до трех лет заключения.

Напомним, ранее в Киеве задержали семерых членов организованной преступной группы, под прикрытием которой профессиональные воры совершали кражи на территории Киевского железнодорожного вокзала. В состав ОПГ входили действующие сотрудники уголовной полиции на станции "Киев-Пассажирский".

Также сообщалось, что в столице обезвредили банду, в состав которой входили действующие полицейские.

Видео: Видео: facebook.com/MatiosAnatolii

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