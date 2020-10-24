Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровно задержали 56 киевлян, распространявших "чернуху" на кандидата в мэры

24 октября, 11:54

Печатные материалы компрометируют одного из кандидатов в мэры Ровно

Прошлой ночью на улицах Ровно патрульная полиция задержала 56 киевлян. Приезжие распространяли листовки с информацией, компрометирующей одного из кандидатов в мэры Ровно.

Реклама

На 42 граждан полицейские составили административные протоколы по ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Все 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них было десять несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении их матерей и отцов к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Реклама

У правонарушителей изъяли примерно 10 000 экземпляров агитационных газет.

В тренде
В Кривом Роге готовится срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время

Все материалы уже поступили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове погиб секретарь территориальной избирательной комиссии. Напоминаем также, как пандемия COVID-19 заставляет политиков проявлять креативность. В канун местных выборов в Украине вместо гречки кандидаты в депутаты стали дарить избирателям антикоронавирусни наборы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

задержание агитация Ровно ответственность местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине от коронавируса умер 8-летний ребенок
В Украине от коронавируса умер 8-летний ребенокУкраина
Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)
Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)Запад
ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работы
ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работыУкраина
Ехала в роддом: на трассе Киев – Чоп в ДТП погибла беременная женщина (фото и видео)
Ехала в роддом: на трассе Киев – Чоп в ДТП погибла беременная женщина (фото и видео)Запад
Выпавший из окна секретарь и вооруженные агитаторы: предвыборные инциденты в Чернигове (видео)
Выпавший из окна секретарь и вооруженные агитаторы: предвыборные инциденты в Чернигове (видео)Запад
Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины: список
Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины: списокТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять