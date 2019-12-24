В Ровно запретили проведение марша ЛГБТ-сообщества

/ Фото: politeka.net

В Ровно депутаты городского совета запретили проведение активистами гей-сообщества марша. Поддержали решение о запрете 36 городских избранников.

Как сообщает местное издание "Крапка", свое решение депутаты обосновали нормами Семейного кодекса, нормами общественной морали и христианских ценностей.

Предложение о запрете марша в повестку дня горсовета внесли представители фракции "Свобода".

Стоит отметить, что городской совет получил письмо с просьбой провести в Ровно марш ЛГБТ-сообщества 1 января. Обращение никем конкретно подписано не было.

Реклама

В то же время, стоит напомнить, что на 1 января во многих городах Украины запланировано проведение факельных шествий, посвященных дню рождения Степана Бандеры.

Напомним, минувшим летом в украинской столице состоялся марш равенства КиевПрайд-2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества. Все подробности, фото и видео с парада – смотрите в материале "Сегодня. Lifestyle".

Смотрите, как прошел ЛГБТ-парад в Киеве в прошлом году:

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри поддержали ЛГБТ-сообщество.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама