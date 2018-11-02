В селе на Волыни в домах взорвались газовые счетчики
Приборы не выдержали резкого перепада давления
В селе Дубище Волынской области в жилых домах из-за резкого перепада температур взорвались газовые счетчики. Кто ответит за поломку приборов и возместят ли людям убытки – узнавали журналисты "Сегодня".
В аварии местные жители обвиняют газовщиков, ведь перед этим мастера работали на распределительном пункте. 19 испорченных приборов в селе уже изъяли, а люди переживают, чтобы им не выписали штрафы за поломку счетчиков.
Газовщики, в свою очередь, признают, что авария произошла во время плановых работ. Одной из причин взрывов стало устаревшее оборудование. Как рассказали журналистам "Сегодня", расходы по ремонту на людей не будут переводить, а пострадавшим от аварии,потребителям обещают установить новые приборы. Проверка поврежденных счетчиков продлится месяц. А до того – потребителям начислят средние показатели потребления за аналогичный прошлогодний период.
Напомним, в Украине изменили правила установки индивидуальных счетчиков тепла.
Кроме того, ранее эксперты объясняли, что правильный счетчик тепла уменьшает платежку на треть.
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