В селе на Волыни в домах взорвались газовые счетчики

Сегодня, 05:57

Приборы не выдержали резкого перепада давления


В селе Дубище Волынской области в жилых домах из-за резкого перепада температур взорвались газовые счетчики. Кто ответит за поломку приборов и возместят ли людям убытки – узнавали журналисты "Сегодня".

В аварии местные жители обвиняют газовщиков, ведь перед этим мастера работали на распределительном пункте. 19 испорченных приборов в селе уже изъяли, а люди переживают, чтобы им не выписали штрафы за поломку счетчиков.

Газовщики, в свою очередь, признают, что авария произошла во время плановых работ. Одной из причин взрывов стало устаревшее оборудование. Как рассказали журналистам "Сегодня", расходы по ремонту на людей не будут переводить, а пострадавшим от аварии,потребителям обещают установить новые приборы. Проверка поврежденных счетчиков продлится месяц. А до того – потребителям начислят средние показатели потребления за аналогичный прошлогодний период.

Напомним, в Украине изменили правила установки индивидуальных счетчиков тепла.

Кроме того, ранее эксперты объясняли, что правиль­ный счетчик тепла уменьшает платежку на треть
ущерб, взрывы, Волынь, счетчики

Вы сейчас просматриваете новость "В селе на Волыни в домах взорвались газовые счетчики". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Подорожание газа: эксперты рассказали о всех плюсах и минусах газового счетчика

24 Октября, 13:34

"Киевгаз" за год установил 22 тысячи газовых счетчиков

ЖКХ

Фото: map.cn.ua

Платить за отопление только своей квартиры: всегда ли это выгодно

20 Октября, 07:52

Новое законодательство дает такую возможность
Загрузка...

ЖКХ

Фото: Pixabay

В Украине изменили правила установки индивидуальных счетчиков тепла

10 Октября, 15:20

Раньше установка таких приборов была возможна только в домах с горизонатальной системой отопления

ЖКХ

Экономия на "коммуналке": в Украине придумали уникальный суперсчетчик

3 Октября, 08:12

По словам разработчиков, прибор позволяет на 30% сократить потребление ресурсов
Загрузка...