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В Тернополе буйволы устроили ночную прогулку по дорогам (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 октября, 15:35
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Животные просто переступили ограду в зоопарке и сбежали
Животные бегали по дорога / Коллаж "Сегодня"
Животные бегали по дорога / Коллаж "Сегодня"

Пара буйволов сбежала из тернопольского зоопарка. Животные разгуливали вечерним парком, а затем вышли на проезжую часть. Животные бегали по всей трассе. Прохожие сняли беглецов на видео.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Побег с зоопарка

Буйволы бежали из изгороди около 22:00. Это пара – бык и корова, они имеют соответствующие документы и паспорта.

"Эта пара буйволов находится на такой территории, огражденной тремя уровнями забора. Первый – самый прочный, то они просто в том месте, где калитка, ее отодвинули. Другой забор – из простой обычной металлической стики, то буйволы ее согнули и переступили через нее. А третью ограду из металлических секций, массой своей провалили", – отметил заместитель директора управления парков Николай Ткач.

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Чиновник также заверил, что буйволам ничего сейчас не угрожает, и вчера во время ночной прогулки они ничего не повредили, кроме ограждения.

Прогулки животных по городу

Похожий случай уже произошел в Керчи, где из цирка сбежали животные.Как сообщают местные жители, козы спокойно прогуливались по центру города и даже попаслись у здания полиции. Гуляли рогатые не в одиночестве – к ним присоединилась свора собак.

А из приюта для животных в голландском городе Олдеберкуп сбежали тигры. Хищники 4 часа находились на свободе, изучая окрестности. Полиции и ветеринарам удалось поймать животных в лесу неподалеку.

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