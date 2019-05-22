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В Тернополе мужчина погиб, упав в шахту лифта на восьмом этаже

22 мая, 16:42

По версии копов, мужчина поскользнулся на бетоне и упал с высоты

Фото: Pixabay

В Тернополе 45-летний мужчина погиб, упав в новостройке в шахту лифта с высоты 8-го этажа. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 21 мая на улице Вербицкого.

По предварительной информации, мужчина пришел к одному из рабочих, и через некоторое время строители услышали странный звук и обнаружили тело погибшего в шахте лифта.

По версии полицейских, погибший поскользнулся на свежем бетоне, не удержался, и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Позже выяснилось, что погибший – житель Зборовского района.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Также копы отметили, что в этом же подъезде новостройки 17 июня прошлого года погиб 22-летний рабочий, упавший с высоты 11-го этажа.

Напомним, под Киевом остановка обрушилась на глазах пассажиров. Крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

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Тег трагедия, Тернополь, падение, рабочий, упал

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