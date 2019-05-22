В Тернополе мужчина погиб, упав в шахту лифта на восьмом этаже

По версии копов, мужчина поскользнулся на бетоне и упал с высоты

Фото: Pixabay

В Тернополе 45-летний мужчина погиб, упав в новостройке в шахту лифта с высоты 8-го этажа. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 21 мая на улице Вербицкого.

По предварительной информации, мужчина пришел к одному из рабочих, и через некоторое время строители услышали странный звук и обнаружили тело погибшего в шахте лифта.

По версии полицейских, погибший поскользнулся на свежем бетоне, не удержался, и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Позже выяснилось, что погибший – житель Зборовского района.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Также копы отметили, что в этом же подъезде новостройки 17 июня прошлого года погиб 22-летний рабочий, упавший с высоты 11-го этажа.

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