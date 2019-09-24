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В Тернополе пенсионер дважды "заминировал" отделение полиции

24 сентября, 01:11

Открыто уголовное дело по статье Хулиганство

В результате взрыва пострадал один человек

В результате взрыва пострадал один человек / Фото: ГСЧС

В Тернополе полицейские установили мужчину, который дважды сообщал о ложном "заминировании" отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдел полиции и сообщал о заминировании здания. В обоих случаях информация не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Как сообщается, первый раз злоумышленник позвонил в полицию около двух недель назад. Сообщил, что в Тернопольском отделе полиции заложена взрывчатка. Специалисты-взрывотехники обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывного устройства не нашли.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 60-летний житель областного центра. Объяснить своего поступка пенсионер не смог. В отношении него полицейские составили админпротокол по статье 183 КУоАП – заведомо ложный вызов специальных служб.

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"Однако админответственность не остановила мужчину. В прошлую пятницу, 20 сентября, он снова позвонил в полицию и опять же сообщил ложную информацию о замене", – добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 УКУ).

Продолжается досудебное расследование.

Между тем, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. Сайт "Сегодня" разбирался, что толкает людей на безрассудные поступки.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Тернополь пенсионер полиция заминирование минирование

Источник: Сегодня

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