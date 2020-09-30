В Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии (видео)

Очевидцы рассказывают, как пытались потушить "живой факел", а мужчина снова поджигал себя

Мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости города Тернополь. На такой шаг его подтолкнуло то, что ему прекратили выплачивать пособие по безработице, а для выхода на пенсию ему не хватило трудового стажа. В каком он состоянии сейчас, и будет ли кто-то отвечать за доведение до самоубийства?

"Я не знаю... Наверное, его чиновники так достали", – плачет жена пострадавшего Ольга Куровская.

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О том, что ее муж стал живым факелом, Ольга узнала от знакомых, когда возвращаясь с работы. Она рассказывает, что утром Владимир поехал в центр занятости, чтобы вернуть себе выплаты по безработице.

"Он с каким-то юристом говорил. И юрист сказал, что они поступили незаконно. Поехал, не знаю что там выяснил, и поджег себя",- говорит женщина.

В коридоре районного центра занятости, где поджег себя Владимир, – копоть на стенах и подоконнике.

"Сначала услышал такой дикий крик, рев! А потом уже был женский крик. Кричали: "Пожар-пожар-пожар", – рассказывает Михаил Приходько, ведущий инженер по компьютерным системам Гусятинской районного филиала Тернопольского областного центра занятости.

Михаил прибежал на помощь с третьего этажа, по дороге прихватил огнетушитель. Шокированные сотрудницы, которые видели человека, который пылает, также принялись тушить.

"Под руками была бутылка воды и она начала тушить его. Когда я подбежал, он еще раз поджигал себя",- вспоминает Михаил. .

Вся одежда, голова и спина Владимира полностью обгорели. Его сразу забрали в реанимацию.

"60% тела – в ожогах. Состояние его тяжелое но стабильное", – комментирует Антон Ольшевский, врач-анестезиолог Гусятинской райбольницы.

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Жена пострадавшего говорит, что Владимир в январе собирался на пенсию. А в центре занятости объясняют, что мужчина девять месяцев получал помощь по безработице, и из-за нехватки трудового стажа на пенсию мог выйти только через три года.

"Лица, рожденные в 1961 году, имеют право на выход на пенсию при общем страховом стаже в 28 лет. Сегодня он, как мы видим по документам, его не имеет", – отмечает Антон Череватый, директор Гусятинской районного филиала Тернопольского областного центра занятости.

Однако жена уверяет, что ее мужу не хватало только полгода стажа, и он был готов его купить. Полиция выясняет, кто довел мужчину до попытки самоубийства.

"Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до 3 лет", – отмечает Сергей Крета, начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

У обгоревшего Владимира Куровского сейчас назрела еще одна проблема – лечить его негде. В Тернополе ликвидировали единственное в области ожоговое отделение. В соседних Черновицкой и Ивано-Франковской областях принять обожженного пациента не могут. Сейчас, чтобы спасать его в специализированном учреждении, пытаются договориться с больницей Ровно.

А тем временем уровень безработицы в Украине подошел к трехлетнему максимуму. Хуже, чем сейчас, ситуация была только в начале 2017 года.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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