В Украине исследуют феноменальную находку, чья слава превзойдет Египетские пирамиды
О том, что на территории села Шипинцы было древнее поселение, археологи догадывались еще 100 лет назад
Буковинскую Трою исследуют в Черновицкой области. Говорят, древнее поселение станет знаменитым на весь мир! Сейчас его обследуют украинские и немецкие ученые.
Геомагнитное сканирование земли на территории Черновицкой области сделали впервые. Проводят его немецкие ученые.
"Вот это устройство помогает нам найти металл, черепицу и керамику. Если там есть большая прослойка, или даже сгоревший дом, то прибор покажет. Вот там, позади меня, во времена Трипольской культуры стоял большой дом, где 15 метров в длину и 6 метров в ширину. Он обгоревший", – рассказывает профессор университета города Нюрнберг (Германия) Карстен Мишка.
Когда-то здесь было большое поселение. На территории в два десятка гектаров было не менее 20 сооружений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Трипольцы часто строили свои поселения овалами, или кругами. Вот сегодня благодаря этим съемкам почвы нашли второй круг. Шипинцы очень известное поселение с 19 века. Затем оно как-то забылось немного. Его называли Буковинская Троя", – объясняет заведующий отделением археологии национального заповедника "Древний Галич" Тарас Ткачук.
О том, что на территории села Шипинцы было древнее поселение, археологи догадывались еще 100 лет назад. Однако его первооткрывателем стал местный житель. Когда копал колодец – наткнулся на кувшин и разную посуду. Теперь же Буковинская Троя станет известной на весь мир, уверены историки.
"Когда в Египте 3000 лет назад строились пирамиды, здесь уже существовали поселения. Важность значение для мировой истории колоссальная. Наша история выходит на один уровень с египетской и шумерской культурами", – говорит историк Андрей Гевьюк.
Сейчас территорию сканируют шесть археологов. А потом начнут уже сами раскопки. Теперь благодаря геомагнитному исследованию украинским ученым будет намного проще работать.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине исследуют феноменальную находку, чья слава превзойдет Египетские пирамиды". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"