В Украине исследуют феноменальную находку, чья слава превзойдет Египетские пирамиды

О том, что на территории села Шипинцы было древнее поселение, археологи догадывались еще 100 лет назад

Буковинскую Трою исследуют в Черновицкой области. Говорят, древнее поселение станет знаменитым на весь мир! Сейчас его обследуют украинские и немецкие ученые.

Геомагнитное сканирование земли на территории Черновицкой области сделали впервые. Проводят его немецкие ученые.

"Вот это устройство помогает нам найти металл, черепицу и керамику. Если там есть большая прослойка, или даже сгоревший дом, то прибор покажет. Вот там, позади меня, во времена Трипольской культуры стоял большой дом, где 15 метров в длину и 6 метров в ширину. Он обгоревший", – рассказывает профессор университета города Нюрнберг (Германия) Карстен Мишка.

Когда-то здесь было большое поселение. На территории в два десятка гектаров было не менее 20 сооружений.

"Трипольцы часто строили свои поселения овалами, или кругами. Вот сегодня благодаря этим съемкам почвы нашли второй круг. Шипинцы очень известное поселение с 19 века. Затем оно как-то забылось немного. Его называли Буковинская Троя", – объясняет заведующий отделением археологии национального заповедника "Древний Галич" Тарас Ткачук.

О том, что на территории села Шипинцы было древнее поселение, археологи догадывались еще 100 лет назад. Однако его первооткрывателем стал местный житель. Когда копал колодец – наткнулся на кувшин и разную посуду. Теперь же Буковинская Троя станет известной на весь мир, уверены историки.

"Когда в Египте 3000 лет назад строились пирамиды, здесь уже существовали поселения. Важность значение для мировой истории колоссальная. Наша история выходит на один уровень с египетской и шумерской культурами", – говорит историк Андрей Гевьюк.

Сейчас территорию сканируют шесть археологов. А потом начнут уже сами раскопки. Теперь благодаря геомагнитному исследованию украинским ученым будет намного проще работать.

Ранее украинские археологи сделали сенсационное открытие.