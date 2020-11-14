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Первый пошел: во Львове полицейские сорвали концерт "Бумбокса" из-за карантина

14 ноября, 11:54

Мария Журенко Мария Журенко

Мероприятие проходило в ночном клубе

Полицейские прекратили во Львове концерт, который 13 ноября проходил в ночном клубе. По данным Zaxid.net, там выступала группа "Бумбокс". На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средств индивидуальной защиты, находились в заведении без масок.

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На организатора составлен админпротокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание – штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 28 до 140 тыс. грн).

/ Фото: Нацполиция

В полиции исполнителей и организаторов концерта не называют, впрочем, как видно по фото, идется о зале ночного клуба Malevich, где вчера, 13 ноября, анонсировали концерт группы.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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концерт карантин Бумбокс коронавирус Нацполиция
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