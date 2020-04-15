В украинских СИЗО зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в украинских СИЗО. Инфекцию, которая распространяется по Украине и миру,обнаружили у женщины в Черновицком изоляторе. Туда она прибыла в конце марта – с симптомами ОРВИ. В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что ее, сразу по прибытии, изолировали. Ни с кем проконтактировать она, вроде бы, не успела. Сейчас женщина находится в больнице.

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали о мерах, которые принимает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний,чтобы не допустить вспышки коронавирусасреди сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, которые находятся под стражей.

Также мы писали о том, что в Черновицкой области коронавирус нашли у двух новорожденных.

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У их матерей тоже подтвердили COVID-19. Один младенец сейчас находится дома на самоизоляции. А вот со вторым ситуация сложнее – ребенка 14 апреля госпитализировали в реанимацию из-за врожденной патологии. С начала вспышки в области COVID-19 подтвердили у 68 детей. Шесть из них уже удалось вылечить.

Тем временем всего в Украине подтвердили 3764 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 108 человек: 56 мужчин и 52 женщин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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