В Украину из Андорры экстрадировали беглого преступника
Уроженец Львова был объявлен в розыск три года назад
В Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.
"На днях полиция Княжества Андорра передала злоумышленника, разыскиваемого несколько лет, представителям Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции для возвращения в Украину", – сообщают в полиции.
Работники Национальной полиции Украины выполнили первую в истории экстрадиции злоумышленника из Княжества Андорра. Уроженец Львова был объявлен в розыск в феврале 2016 по запросу одного из судов Тернопольской области. Мужчине инкриминировали совершение многочисленных фактов завладения автомобилями премиум-класса.
Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Поэтому разыскиваемого злоумышленника доставили в Украину и передали инициатору розыска. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы сообщали, чтов Киеве в середине сентября арестован россиянин, которого разыскивал Интерпол. 36-летнего гражданина РФ разыскивали за совершение мошенничества в крупных размерах.
Кроме этого, сообщалось, что пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии.Оказалось, что мужчину разыскивают в Испании за разбой и нанесение телесных повреждений, а в Португалии – за грабежи, запугивания, незаконное лишение свободы и подделку документов, говорят правоохранители.
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