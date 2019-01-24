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В Украину из Андорры экстрадировали беглого преступника

Сегодня, 06:31

Уроженец Львова был объявлен в розыск три года назад

Фото: Нацполиция
В Украину из Андорры экстрадировали беглого преступника //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ab/d90/5c48abd90d17f.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ab/d90/5c48abd90d17f.jpg Запад Уроженец Львова был объявлен в розыск три года назад

В Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.

"На днях полиция Княжества Андорра передала злоумышленника, разыскиваемого несколько лет, представителям Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции для возвращения в Украину", – сообщают в полиции.

Работники Национальной полиции Украины выполнили первую в истории экстрадиции злоумышленника из Княжества Андорра. Уроженец Львова был объявлен в розыск в феврале 2016 по запросу одного из судов Тернопольской области. Мужчине инкриминировали совершение многочисленных фактов завладения автомобилями премиум-класса.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Поэтому разыскиваемого злоумышленника доставили в Украину и передали инициатору розыска. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, чтов Киеве в середине сентября арестован россиянин, которого разыскивал Интерпол. 36-летнего гражданина РФ разыскивали за совершение мошенничества в крупных размерах.

Кроме этого, сообщалось, что пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии.Оказалось, что мужчину разыскивают в Испании за разбой и нанесение телесных повреждений, а в Португалии – за грабежи, запугивания, незаконное лишение свободы и подделку документов, говорят правоохранители.

 

Андорра, Львов, полиция, беглец

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