В Ужгороде родители назвали сына Зеленским

На Закарпатье рассказали о необычных именах, которые родители давали своим детям

В Ужгороде родители решили назвать своего новорожденного сына Зеленским – в честь президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Среди необычных имен, которыми называли детей на Закарпатье, оказалось немало необычных вариантов.

"Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

При этом самыми распространенными именами, которыми назвали мальчиков, стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав; а женскими – Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

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На протяжении пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области было зарегистрировано рождение 5 398 детей.

Ранее мы писали о том, что, когда родители ищут имя для своего ребенка, им важно учитывать не только личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом и подумать, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Также стоит помнить о том, что ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем. Кроме того, называя сына, важно знать, что мальчик будет давать отчество своим собственным детям.

Стоит добавить также о красивых поздравлениях с днем ангела в прозе и стихах, а также о том, как президент Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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