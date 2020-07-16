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В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башни

16 июля, 14:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

Демонтировать постройку решили с помощью направленного взрыва

В Ужгороде с помощью направленного взрыва демонтировали бетонную трубу высотой 59 метров.

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Видео этого события выложил на своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

"В Ужгороде подорвали бетонную трубу длиной 59 метров. Эксклюзивчик подрыва для вас. Вечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и как подрывают трубы в Ужгороде", - с юмором подписал он свой ролик.

Видео: Telegram / Віталій Глагола

Ранее мы сообщали о том, как в Нью-Йорке строители с помощью динамита взорвали один из старейших мостов города. Гигантский мост Таппан Зи был построен в 1955 году на реке Гудзон в Нью-Йорке и с тех пор пережил не один ремонт. Власти города еще в 2005 году приняли решение снести шаткую конструкцию, но вопреки планам чиновников сооружение простояло нетронутым до 2019 года.

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Также в США взорвали крышу баскетбольной арены. На этой арене на протяжении 30 лет выступала команда НБА "Милуоки Бакс".

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Некоторое время назад мощный взрыв за считанные секунды уничтожил 70-тысячный стадион в США. Арена превратилась в руины за 15 секунд после подрыва зарядов общей массой 2265 килограммов.

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взрыв Закарпатье Ужгород демонтаж труба подрыв

Источник: Сегодня

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