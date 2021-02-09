Видео дня. Во Львовской области коммунальщик запряг в сани коня, чтобы убирать снег

Мужчину сняли на видео как раз во время работы

Во Львовской области работник коммунальной службы придумал необычный способ уборки снега на улицах. Он запряг коня в сани и таким образом делал дорожки.

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Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

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На видео видно, как мужчина катается по городу. Он прикрепил к саням доску, которая загребает снег. Теперь за креативность коммунальщика жители города предлагают выписать ему премию.

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Напомним, мы писали, что поблажек от погоды ждать не стоит. В среду в большинстве областей будет снежить, местами дождь, а температура будет и морозной, и плюсовой.

Кроме того, в Киеве из-за снегопада на улицы вывели бронетехнику. Ее используют для эвакуации застрявших в снегу грузовиков.

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