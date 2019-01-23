Во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью

Подростки выбросили животное из девятого этажа и сняли это на видео

Во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью 2019-01-23T06:32:00+02:00 Запад Подростки выбросили животное из девятого этажа и сняли это на видео

Во Львовской области новую семью обрела кошка Cера, которую живодеры выбросили из девятого этажа. Журналисты "Сегодня" посетили животное в новом доме и узнали, как чувствует себя Сера после пережитого.

Серу ранее чуть не убили подростки: они бросили котенка из окна и сами выложили видео в соцсети. Там живодеры получили тысячи возмущенных комментариев. Видео, на котором ребята бросили кошку из девятого этажа, ее новая хозяйка Оксана увидела в соцсетях и решила: если животное выживет – заберет себе. Теперь у кошки есть новый дом.

Причастных к издевательству над кошкой в полиции уже допросили.

"Их родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части жестокого обращения с животными", – рассказала "Сегодня" старший инспектор по ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции Львова Ольга Ковальчук.

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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