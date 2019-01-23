Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Западной Украины

Во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью

Сегодня, 06:32

Подростки выбросили животное из девятого этажа и сняли это на видео

Во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью Запад Подростки выбросили животное из девятого этажа и сняли это на видео

Во Львовской области новую семью обрела кошка Cера, которую живодеры выбросили из девятого этажа. Журналисты "Сегодня" посетили животное в новом доме и узнали, как чувствует себя Сера после пережитого.

Серу ранее чуть не убили подростки: они бросили котенка из окна и сами выложили видео в соцсети. Там живодеры получили тысячи возмущенных комментариев. Видео, на котором ребята бросили кошку из девятого этажа, ее новая хозяйка Оксана увидела в соцсетях и решила: если животное выживет – заберет себе. Теперь у кошки есть новый дом.

Причастных к издевательству над кошкой в полиции уже допросили.

"Их родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части жестокого обращения с животными", – рассказала "Сегодня" старший инспектор по ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции Львова Ольга Ковальчук.

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

кошка, спасение, живодеры, Львовская область

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области спасли семью вьетнамских свинок

8 января, 15:46

Чтобы выкупить семью свинок, волонтеры собрали почти 5000 гривен

В Кропивницком мальчик рисковал жизнью ради спасения собаки

21 января, 16:09

Вытаскивая щенка из воды, юный спасатель чуть сам не утонул

Корова сбежала по дороге в скотобойню и выжила

2 января, 07:57

Связанное животное повели к ветеринару в приют  

В Виннице кошка спасла от смерти хозяина

20 ноября 2018, 15:46

Спасатель мог бы угореть в собственной квартире

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы