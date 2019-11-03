Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку с людьми: есть пострадавшие

3 ноября, 00:39

У 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги

/ Фото: Zaxid.net

В субботу вечером в центре Львова лошади испугавшись взрыва пиротехники, выбежали с каретой на тротуар и снесли скамейку с людьми, пострадало два человека, сообщило издание ZAXID.NET.

"В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганые взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка… по предварительным данным, пострадали два человека", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

Реклама

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен осмотреть пострадавшую лошадь. На месте присутствуют представители ГСЧС.

В тренде
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнату
Фото: UA: Вінниця

Ранее мы писали, что конь смертельно травмировал своего хозяина в Радеховском районе во Львовской области. От полученных травм мужчина скончался.

Также сообщалось, том, как лошади из Межигорья благодаря иппотерапии спасают бойцов от ночных кошмаров.

А во Львове лошади, запряженные в повозку, попали в ДТПс участием дорогого автомобиля.

А тем временем мать и дочь спасают лошадей от мясокомбината. Больше смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

взрыв Львов петарда лошади скамейка пострадавшие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает обороты
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает оборотыЗапад
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
Эксклюзив: жители обрушенного дома в Дрогобыче штурмовали мэрию
Эксклюзив: жители обрушенного дома в Дрогобыче штурмовали мэриюЗапад
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видео
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видеоЗапад
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погиб
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погибЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...