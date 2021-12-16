Во Львове из-за непогоды задерживают и отменяют рейсы – список

Синоптики прогнозировали сильный туман 16 декабря в западных и восточных областях

Во Львове задерживаются и отменяются рейсы. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове задерживаются и отменяются рейсы в международном аэропорту. Это связано с плохими погодными условиями – в городе сильный туман.

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Львов".

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Список задержанных и отмененных рейсов

Рейс авиакомпании Ryanair 3280 по маршруту: Рига – Львов сел на запасной аэродром в Борисполе. Планирует вылетать из Борисполя – 10:35. Прилет во Львов – 12:25. Этот рейс будет вылетать из Львова в Ригу в 12:40. Пассажирам предоставляется питание в связи с задержкой.

Рейс авиакомпании Ryanair 3120 Краков – Львов – не вылетел из Кракова в Львов. Задерживается к вылету из Кракова в 11:00. Пассажирам предоставляется питание.

Рейс авиакомпании Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов – садится на запасной аэродром в Борисполе.

Рейс авиакомпании WizzAir 4485 Лондон – Львов – сел в Кошице.

Рейс авиакомпании Мотор Сич 263 Киев – Львов – задерживается к вылету из Киева до 12:00.

Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 201 Киев – Львов задерживается до 14:00.

Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 по маршруту Львов – Харьков задерживается до 15:45.

Рейс авиакомпании Роза Ветров 162 Киев – Львов – задерживается к вылету из Борисполя до 11:00; на вылет из Львова до 13:15.

Рейсы PGT420/PGT421 авиакомпании Pegasus Стамбул – Львов; Львов – Стамбул – отменены.

Где ухудшилась ситуация на дорогах

16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях ожидается туман, видимость будет не больше 200-500 метров. На западе страны на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают синоптики.

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Метеорологические предупреждения в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине

В четверг, 16 декабря, в Украине в некоторых областях возможны осадки, а в некоторых – переменная облачность. В этот день заморозков не будет.

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории ожидается переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.

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На Западе столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов. На востоке следует ожидать 1-3 градуса тепла.

В северных регионах – от +1 до +4 градусов. На юге будет 3-7 градусов тепла.

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