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Во Львове начинается отопительный сезон

15 октября, 11:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Отопление могли включить раньше, но местные жители были против

Во Львове уже завершили подготовительные работы к началу отопительного сезона. Включить отопление планируют завтра, 16 октября.

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Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM".

Он рассказал, что 15 октября подпишет распоряжение о подаче тепла в дома города.

Садовый также отметил, что отопление могли включить раньше. Однако местные жители были против, потому что "платить за каждый дополнительный отопительный день — дорого". 16 октября синоптики прогнозируют похолодание в западной части Украины, поэтому подавать тепло начнут именно тогда.

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Также мэр сообщил, что в школах и детсадах отопление включат в другой день, ведь там запланированы осенние каникулы.

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Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как могут измениться тарифы и какие основные изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг ожидают украинцев.

Кроме того, в Украине подрос средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Львов отопительный сезон Андрей Садовой
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