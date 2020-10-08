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Во Львове обнаружили вспышку COVID-19 в лицее

8 октября, 14:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Более 20 преподавателей лицея сейчас на больничном

Львовский лицей международных отношений имени Василия Стуса досрочно уходит на каникулы из-за вспышки COVID-19 среди учеников и учителей.

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Как рассказали на странице учреждения в Facebook, по состоянию на 8 октября 22 учителя находятся на больничном, у шести из них подтвердили коронавирус. Кроме того, COVID-19 обнаружили у двух учеников.

"22 ученика являются контактными в семьях, 60 учеников не посещают лицей по болезни, на самоизоляции работают 6 классов (172 ученика), дистанционно по графику – 7 классов (187 учащихся). С целью прерывания цепи заболеваемости администрация лицея решением педагогического совета переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 октября по 23 октября лицей будет работать дистанционно", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин.

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Также напомним, в оккупированном Крыму на дистанционное обучение перевели 90 классов. Осенние каникулы будут проходить согласно учебным графикам, перенос каникул не рассматривается.

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О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Львов учителя карантин ученики инфекция заражение лицей Западная Украина коронавирус
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