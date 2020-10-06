В Крыму на дистанционное обучение перевели 90 классов

За сутки на полуострове выявили 107 новых случаев заражения COVID-19

В оккупированном Крыму из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 90 классов.

Реклама

Как сообщает "Крым.Реалии", осенние каникулы будут проходить согласно учебным графикам, перенос каникул не рассматривается.

Сообщается, что оккупационные власти Крыма не планируют полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за угрозы COVID-19.

Отметим, за последние сутки на полуострове выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 76 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения.

Реклама

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 5170 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 3068 человек.

Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за сутки на полуострове от COVID-19 умерли еще два человека. Таким образом, по состоянию на утро 6 октября число умерших от данной инфекции достигло 72.

Ранее мы сообщали, что в Крыму на карантин закрыли четыре школы и более 70 классов.

Также напомним, в Крыму от коронавируса скончались еще три человека.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама