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В Крыму на дистанционное обучение перевели 90 классов

6 октября, 14:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки на полуострове выявили 107 новых случаев заражения COVID-19

В оккупированном Крыму из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 90 классов.

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Как сообщает "Крым.Реалии", осенние каникулы будут проходить согласно учебным графикам, перенос каникул не рассматривается.

Сообщается, что оккупационные власти Крыма не планируют полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за угрозы COVID-19.

Отметим, за последние сутки на полуострове выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 76 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения.

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Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 5170 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 3068 человек.

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Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за сутки на полуострове от COVID-19 умерли еще два человека. Таким образом, по состоянию на утро 6 октября число умерших от данной инфекции достигло 72.

Ранее мы сообщали, что в Крыму на карантин закрыли четыре школы и более 70 классов.

Также напомним, в Крыму от коронавируса скончались еще три человека.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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