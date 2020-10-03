Во Львове от осложнений от коронавируса умер врач

Игорь Орлов работал врачом более 45 лет

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Игорь Орлов.

Об этом Центр сообщил на странице в Facebook.

"Субботнее утро всколыхнула грустная новость – после длительной борьбы с COVID-19 в вечность отошел наш многолетний коллега, старший врач оперативно-диспетчерского отдела ЛОЦЕМД МК Орлов Игорь Борисович", – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что врач отдал служению людям всю свою жизнь. Более 45 лет работал в оперативно-диспетчерской службе Центра. Из них 20 лет – старшим врачом смены.

Напомним, в Украине за последние сутки, 2 октября, обнаружили 4661 новый случай инфицирования коронавирусом.

Также, глава партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован в больницу с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

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