Во Львове патрульные развлекали мультиками замкнутого в машине ребенка – милое видео

Во Львове в машине оказался закрытым полуторагодовалый ребенок. Маме мальчика помогли полицейские.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Детали
Полицейские заметили растерянную женщину с детской коляской возле автомобиля Volkswagen Polo.
Женщина объяснила, что автомобиль закрылся, а внутри остался ее полуторагодовалый сын и ключи.
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Пока один экипаж патрульных съездил с мамой ребенка за запасным ключом в поселок Брюховичи, то другие полицейские мальчика мультиками через закрытое окно.
"Патрульные быстро привезли маму обратно, а малыш даже не заметил ее отсутствия", – утверждают в патрульной полиции.
В киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине
В Киеве, где на два дня перекроют движение транспорта, на станции метро "Политехнический институт" полицейская спасла жизнь мужчине.
На станции "Политехнический институт" дежурная обратилась к полицейской и сообщила, что один из пассажиров потерял сознание. Сотрудница полиции прибыла к вагону электропоезда.
По словам полицейской Ирины Атаманчук, она с помощью навыков оказания медицинской помощи провела реанимацию и вернула мужчину в сознание. В частности, она воспользовалась дефибриллятором.
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