Во Львове полицейские задержали серийного грабителя
За месяц 21-летний юноша совершил 19 краж
Во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.
Как выяснилось, преступник вытаскивал из сумок работников кошельки с деньгами и кредитными карточками. Парень отличился не только во Львове, но и по всей области. За месяц совершил 19 краж, а на 20 его поймали: сразу после совершения преступления юношу задержали. Кроме того, преступника ранее уже судили за аналогичные преступления.
"Мужчина заходил в банковские учреждения, проникал в подсобные и рабочие помещения и похищал в работников из сумочек кошельки и кредитки. Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказала "Сегодня" спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Ранее во Львове грабитель-неудачник, скрываясь с места преступления, застрял в вентиляционном окне.В то же время соучастник преступления прятался в подвале с награбленным добром.
Также мы сообщали о том, что во Львове преступник ограбил квартиру, а такжеизбил и изнасиловал хозяйку.
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