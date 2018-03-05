Во Львове задержали семью взяточников
Женщина-чиновник втянула мужа в свои коррупционные схемы, у задержанных изъяли огоромные суммы денег
Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во Львове разоблачили коррупционную схему, организованную руководителем отдела территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В качестве посредника злоумышленница привлекла мужа.
Правонарушительница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на проведение международных грузовых автоперевозок. Затем, за определенное вознаграждение, она помогала перевозчикам с их выдачей.
"В воскресенье, 4 марта, супруги были задержаны во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов. Кроме этого, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тысячи долларов и 10 тыс. гривен, а также 24 незаполненных бланка разрешений, "черновики" с записями номеров бланков и денежных сумм, полученных за их выдачу", – сообщает львовская полиция.
По месту работы и жительства супругов изъяли более 16 тыс. долларов, 48 тыс. гривен и 11 тыс. евро. Проводится досудебное расследование.
Напомним, недавно на взятке поймали преподавателя Львовского национального университета ветеринарной медицины и биохимии.
Ранее в Черновцах руководителя вокзала задержали на взятке в 12 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.
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