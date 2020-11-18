Во Львове пьяные полицейские избили двух ветеранов АТО

У пострадавших — многочисленные ушибы, переломы и сотрясение мозга

В центре Львова на ветеранов АТО Андрея Мочурада и Виктора Баранника напали трое пьяных сотрудников полиции.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы просто шли и разговаривали, когда трое молодых людей, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Один из них начал меня душить, а второй держал руки, делали четкие, мощные, целенаправленные удары по голове", — рассказал Мочурад.

У пострадавшего — перелом носа, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Его друг Виктор также получил повреждения, в частности, синяки, ушибы и укус пальца.

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Задержали нападавших патрульные, которые проходили неподалеку. По словам пострадавших, злоумышленники не являются местными правоохранителями, а приехали во Львов на полицейскую учебу.

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Также Мочурад рассказал, что задержанных не проверяли на алкогольное и наркотическое опьянение, а впоследствии и вовсе отпустили.

"Они хвастались, что им ничего не будет, что родственники "отмажут". Мне родственники двух нападающих звонили и просили забрать заявление. Я не согласился, потому что потом такие будут служить в "Беркуте" и нас бить", — отметил он.

Дело расследует Территориальное управление ГБР. По информации издания, нападавшие – трое полицейских из Черновцов, Ковеля Волынской области и Бережан Тернопольской области.

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Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.

Как сообщалось ранее, во Львовской области отчим избил пасынка деревянной палкой. Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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