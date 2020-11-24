Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове пьяный полицейский разбил три автомобиля и снес детскую площадку (видео)

24 ноября, 20:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полицейского обещают уволить

Во Львове во вторник, 24 ноября нетрезвый полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg разбил три припаркованых во дворе машины и въехал в детскую площадку.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

"Сегодня днем ​​на улице Торфяной произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Touareg. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области с признаками опьянения на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, затем – автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda.

Реклама

После этого Volkswagen заехал на детскую площадку, где снес горку и въехал в качели.

Отмечается, что в аварии чудом никто не пострадал – один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка.

В тренде
Депутаты Львовского горсовета собираются на первую сессию: Садовой заявляет об "узурпации"

Полицейскому предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении, но приехав туда, отказался.

Реклама

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", – прокомментировал происшествие начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

Напомним, в Киеве 24 ноября на площади Победы произошла авария с участием полицейского автомобиля – все автомобилисты оказали преимущество в движении полицейским, которые ехали с сиреной, кроме водителя Audi, не услышавшего их.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Львов детская площадка полицейский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)Украина
Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче
Кучма побеждает на выборах в ДрогобычеУкраина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
В Ивано-Франковске решили придерживаться карантина выходного дня
В Ивано-Франковске решили придерживаться карантина выходного дняЗапад
Во Львове пьяные полицейские избили двух ветеранов АТО
Во Львове пьяные полицейские избили двух ветеранов АТОЗапад
В Черновцах от коронавируса умер главврач больницы
В Черновцах от коронавируса умер главврач больницыЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять