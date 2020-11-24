Во Львове пьяный полицейский разбил три автомобиля и снес детскую площадку (видео)

Во Львове во вторник, 24 ноября нетрезвый полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg разбил три припаркованых во дворе машины и въехал в детскую площадку.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

"Сегодня днем ​​на улице Торфяной произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Touareg. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области с признаками опьянения на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, затем – автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda.

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После этого Volkswagen заехал на детскую площадку, где снес горку и въехал в качели.

Отмечается, что в аварии чудом никто не пострадал – один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка.

Полицейскому предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении, но приехав туда, отказался.

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"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", – прокомментировал происшествие начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

Напомним, в Киеве 24 ноября на площади Победы произошла авария с участием полицейского автомобиля – все автомобилисты оказали преимущество в движении полицейским, которые ехали с сиреной, кроме водителя Audi, не услышавшего их.

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