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Во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди них – дети

Сегодня, 23:47

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Фото: Сегодня
Во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди них – дети https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg Запад Обстоятельства происшествия устанавливаются

В одном из домов на ул. Остроградских, 8, во Львове, вероятно, угарным газом отравились шестеро человек, в том числе 3 детей. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

"В среду, 16 января, около 9:03 во Львове на ул. Остроградских, 8, отравились, вероятно, угарным газом шесть жителей этой квартиры, в том числе 3 детей, в состоянии тяжелом и средней степени тяжести были госпитализированы", - сказано в нем.

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Среди пострадавших – мужчина, две женщины и трое детей – 2003, 2011 и 2014 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стоит напомнить о смерти двух человек в Николаеве – молодые супруги погибли из-за неисправной газовой колонки на съемной квартире.

Ранее в в квартире пятиэтажного дома в Кропивницком были найдены тела четырех человек человек. Как выяснилось, супруги и их дети отравились угарным газом.

Погибших спасатели обнаружили 28 декабря после того, как их соседи сообщили, что семья долгое время не выходила из дома. Бойцы ГСЧС нашли мертвыми супругов, а также их шестилетнюю дочь и 11-летнего сына.

А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенкаСтаршую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.

дети, Львов, отравление, угарный газ

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Сегодня

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