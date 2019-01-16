Во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди них – дети
Обстоятельства происшествия устанавливаются
В одном из домов на ул. Остроградских, 8, во Львове, вероятно, угарным газом отравились шестеро человек, в том числе 3 детей. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.
"В среду, 16 января, около 9:03 во Львове на ул. Остроградских, 8, отравились, вероятно, угарным газом шесть жителей этой квартиры, в том числе 3 детей, в состоянии тяжелом и средней степени тяжести были госпитализированы", - сказано в нем.
Читайте также
Среди пострадавших – мужчина, две женщины и трое детей – 2003, 2011 и 2014 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стоит напомнить о смерти двух человек в Николаеве – молодые супруги погибли из-за неисправной газовой колонки на съемной квартире.
Ранее в в квартире пятиэтажного дома в Кропивницком были найдены тела четырех человек человек. Как выяснилось, супруги и их дети отравились угарным газом.
Погибших спасатели обнаружили 28 декабря после того, как их соседи сообщили, что семья долгое время не выходила из дома. Бойцы ГСЧС нашли мертвыми супругов, а также их шестилетнюю дочь и 11-летнего сына.
А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенка. Старшую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди них – дети". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трагедия в Нежине: молодые люди отравились угарным газом в машине
17-летняя девушка и 20-летний парень погибли в машине
Массовое отравление газом в Днепропетровской области: в больнице оказались семь человек
Среди пострадавших от отравления оказались четверо детей
В доме культуры в Тернопольской области шесть человек отравились угарным газом
По предварительной версии, люди пострадали из-за неисправного газового конвектора