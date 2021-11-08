Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Во Львове школьники могут вернутся за парты, но есть условие

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 11:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За парты могут вернутся дети, которые учатся в 1-4 классах
Во Львове могут вернуть очное обучение / Коллаж "Сегодня"
Во Львове могут вернуть очное обучение / Коллаж "Сегодня"

Во Львове все еще высокая динамика заболеваемости коронавирусом. Но первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил, что если динамика упадет, то в среду на городской комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать решение о возобновлении очного обучения для начальных классов.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

Реклама

Подробности

"В субботу у нас было заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, и мы приняли решение, что тщательно мониторим ситуацию до среды, и в среду будем принимать решения по начальному образованию – 1-4 класса. Если динамика спадет, то будем принимать решение о возобновлении очного обучения. Но все будет зависеть от динамики заболеваемости", – заявил Андрей Москаленко.

Ситуация с COVID-19 во Львове

Сейчас в реанимации находится 72 львовянина. Руководитель больницы скорой помощи сейчас готовит к открытию еще одну реанимацию на 50 человек.

Первой дозой в городе вакцинировалось около 60% людей, а двумя дозами около 40%.

Реклама

Статистика COVID-19 в Украине

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Комаровский в теме
Когда появится препарат для лечения коронавируса
Спроси у доктора
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 7 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 938 053
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 406 282
Всего введенных доз 19 344 335
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять