Во Львове школьники могут вернутся за парты, но есть условие

За парты могут вернутся дети, которые учатся в 1-4 классах

Во Львове могут вернуть очное обучение / Коллаж "Сегодня"

Во Львове все еще высокая динамика заболеваемости коронавирусом. Но первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил, что если динамика упадет, то в среду на городской комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать решение о возобновлении очного обучения для начальных классов.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

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"В субботу у нас было заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, и мы приняли решение, что тщательно мониторим ситуацию до среды, и в среду будем принимать решения по начальному образованию – 1-4 класса. Если динамика спадет, то будем принимать решение о возобновлении очного обучения. Но все будет зависеть от динамики заболеваемости", – заявил Андрей Москаленко.

Ситуация с COVID-19 во Львове

Сейчас в реанимации находится 72 львовянина. Руководитель больницы скорой помощи сейчас готовит к открытию еще одну реанимацию на 50 человек.

Первой дозой в городе вакцинировалось около 60% людей, а двумя дозами около 40%.

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Статистика COVID-19 в Украине

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.

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