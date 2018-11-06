Во Львове снова планируют большую стройку: канатная дорога на Высокий Замок

Стоимость проектно-сметной документации и самой стройки пока не афишируется

Во Львове чиновники городского совета решили воплотить в жизнь очередной масштабный проект и построить подвесную обзорную канатную дорогу в парк "Высокий Замок".

"В своем большинстве люди с ограниченными возможностями никогда не были на вершине "Высокого Замка". Поэтому была разработана концепция маршрута. Это, однозначно, новшество для Украины", – отмечает главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.

По информации мэрии, сейчас львовские чиновники сосредоточены на бумажной волоките относительно этого проекта.

"Идет документальная фаза подготовки инвестиционного проекта: утвержден детальный план территории, завершены основные археологические и геодезические исследования и подходит к концу подготовка документов для вынесения на рассмотрение Министерства культуры Украины", – сообщают в мэрии.

Также подходит к финишу работа над проектами по содержанию и реконструкции парков "Высокий Замок" и "На Валах".

В случае успешного завершения всех процедур и проведения инвестиционного конкурса, начало работ по строительству подвесной обзорной канатной дороги возможно в 2019 году.

Стоимость проектно-сметной документации и самой стройки пока не афишируется.

Ранее сообщалось, что на сессии Львовского горсовета приняли постановление "О строительстве Дворца спорта на ул. Червоной Калины. Стоимость объекта – более 900 млн гривен. В то же время на соцсетях без энтузиазма оценили идею возведения скандального спорткомплекса за такую огромную сумму.

Ранее мы писали, что во Львове, в густонаселенном спальном районе люди вышли на акцию протеста, поскольку на углу улиц Выговского и Кульпарковской началось масштабное строительство. Согласно документации, предоставленной застройщиками, здесь планируют соорудить торгово-развлекательный центр высотой около 12 метров и автопаркингом на 58 мест. В то же время, в том районе построили уже несколько ТЦ, но ни одной новой школы или детского садика.

Также сообщалось, что за годы независимости Украины во Львове почти в 10 раз выросло количество транспорта, но не было построено ни одного метра новой улицы. Например, ул. Ряшевская, которая должна была выйти к аэропорту, не достроена, правительство не дало денег. Улица Вернадского, благодаря которой планировали соединить Сыховский район и Автовокзал – кусочек сделали, и на этом остановились. Все начинали делать под Евро-2012. Но чемпионат прошел, и строительство закончилось.