Во Львове сработали тревожные сирены

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Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Вечером 25 декабря, около 22.35 во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут. Львовский горсовет сообщил, что включение произошло в связи со сбоем системы.

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Сейчас на месте собирают специалистов и выясняют причины", – указано в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

В то же время руководитель пресс-службы Львовской ОГА Ольга Березюк написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что аппаратура сработала "безосновательно", никакой угрозы для жителей города нет.

По ее данным, правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

Как отметил в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич, сигнализация сработала самостоятельно, без вмешательства человека. "По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, сегодня в городе включилось оповещение из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного в ЛОГА, он оповещения не включал", — отметил Зинкевич.

Напомним, по всей Запорожской области 29 ноября провели проверку систем оповещения гражданской защиты населения – с 13:50 до 14:00 в населенных пунктах завывали сирены. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА. Ранее жителей области предупреждали о предстоящей проверке системы и просили не пугаться.

Ранее мы писали о жителе Черниговской области, который решил построить для себя частное бомбоубежище на случай войны.
сирена, сигнализация, тревога

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"Сегодня"

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