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Во Львове сразу пять фабрик переориентировались с одежды на защитные костюмы

24 марта, 18:42

Сергей Пономаренко

В таких костюмах нуждается медперсонал областной инфекционной больницы

Во Львове, где введен режим чрезвычайной ситуации, сразу пять фабрик, которые шьют одежду, начали шить защитные костюмы для врачей. На время карантина свернули собственное производство, чтобы помочь медикам.

Одна из фабрик, где побывали корреспонденты "Сегодня", до недавнего времени шила женскую одежду для украинского рынка и известных европейских брендов. На вешалках – незавершенные модели. Ждут, пока закончится карантин.

Пышные рукава и цветочный принт – вот тренды этого сезона, делится с "Сегодня" директор Татьяна Чирка. Карантин, говорит, сбыту не мешает, потому что несколько лет продают только в интернете. Но сейчас шить одежду прекратили. Взялись за защитные костюмы для врачей.

"Сказали шить такое – будем шить, если надо. Значит, будем помогать чем можем", – говорит швея Ульяна Василишин.

Комплект из комбинезона и халата – одноразовый. Образец получили от городского управления здравоохранения.

"Предусмотрено, чтобы оно было заужено по низу брюк, по низу рукавов и чтобы была резинка, чтобы капюшон прилегал к лицу. Должны быть защитные еще такие головные уборы и бахилы", – рассказывает технолог производства Надежда Демкив.

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В местную инфекционную больницу свозят людей с подозрением на коронавирус со всей области.

Одноразовые защитные костюмы медперсонал меняет каждые четыре часа или после каждого нового пациента.

"Осматривает врач, медицинская сестра привлечена и санитарка. То есть одновременно трое надевают защитную одежду. И поэтому так получается, что комплектов 50-70 такой одежды в сутки у нас должно уходить", – говорит заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

В больнице запасаются одноразовыми костюмами на три месяца вперед, но сейчас, говорят, это крайне сложно. Чтобы помочь медикам, пять львовских швейных фабрик взялись шить такие комплекты. Медикам их передадут бесплатно – деньгами скинулись местные предприниматели.

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Львов карантин одежда врачи коронавирус фабрики

Источник: Сегодня

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